СМИ: на МКС произошла утечка воздуха

https://static.news.ru/photo/ed0eb8d4-e2fc-11ea-93ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

На Международной космической станции (МКС) обнаружена небольшая утечка воздуха, вероятно, в сегменте США. Об этом сообщает РИА Новости информированный источник.

По его данным, безопасности экипажа станции эта утечка не угрожает. Для поиска её источника будут изолированы модули американского сегмента МКС.

На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска её источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними, — сообщил собеседник агентства.

В последний раз подобная утечка произошла в августе 2018 года. Тогда причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз», вскоре после обнаружения его заклеили герметиком. При этом откуда оно взялось, неизвестно до сих пор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация «Роскосмос» сообщила о скором запуске модуля «Наука», который уже 13 лет никак не могут отправить на орбиту. Отвечая на вопрос, зачем он теперь нужен, если ресурс МКС уже подходит к концу, в корпорации сравнили станцию с дедушкой, а новый модуль — с галстуком.