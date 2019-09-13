https://static.news.ru/photo/66f659f4-d4e4-11e9-bd91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские астронавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка выйдут с Международной космической станции в открытый космос 31 октября, а не 20 ноября, как планировалось.

Во время выхода Скворцов и Скрипочка поменяют сменную панель системы терморегулирования модуля «Заря» и установят новое научное оборудование, а также демонтируют элемент корабля «Союз», находившийся снаружи продолжительное время, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, грузовой космический корабль HTV 2 «Белый аист — 8» (Kounotori 8) не полетел в среду, 11 сентября, к Международной космической станции из-за пожара на стартовой площадке.