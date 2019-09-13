Российские астронавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка выйдут с Международной космической станции в открытый космос 31 октября, а не 20 ноября, как планировалось.
Во время выхода Скворцов и Скрипочка поменяют сменную панель системы терморегулирования модуля «Заря» и установят новое научное оборудование, а также демонтируют элемент корабля «Союз», находившийся снаружи продолжительное время, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, грузовой космический корабль HTV 2 «Белый аист — 8» (Kounotori 8) не полетел в среду, 11 сентября, к Международной космической станции из-за пожара на стартовой площадке.