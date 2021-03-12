Самый большой астероид года приближается к Земле

https://static.news.ru/photo/e879f1ea-8341-11eb-9411-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землёй 21 марта 2021 года в 19:03 мск. Объект пролетит на расстоянии около 2 млн км и станет самой крупной «глыбой», «подкравшейся» к планете в 2021-м, передаёт NASA. Его обнаружили в 2001-м, диаметр составляет 914 метров. Мимо Земли он пронесётся на очень высокой скорости — 124 км/ч — быстрее большинства «собратьев» из-за сильно наклонённой и вытянутой околосолнечной орбиты.

Траектория то приближает 2001 FO32 ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Астероид совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней, говорится на официальном сайте NASA.

Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает учёным прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде. <...> Мы попытаемся заняться геологией с помощью телескопа, — заявил главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Лэнс Беннер.

2001 FO32 относят к категории «потенциально опасных», однако угроза реального столкновения с Землёй отсутствует. Ближайшее расстояние до него будет примерно в 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны. Накануне научно-исследовательский совет NASA JPL сообщил, что к Земле приблизится астероид. Его размеры сопоставимы с пассажирским самолётом. Он пролетит от Земли на расстоянии 4,4 млн километров. Его диаметр составит 52 метра.

Ранее учёные обнаружили следы воды и внеземных органических веществ в образце грунта с астероида (25143) Итокава. Его доставил зонд «Хаябуса». Специалисты считают, что Итокава получился из груды космических обломков предыдущего, более крупного астероида. Космическое тело миллиарды лет эволюционировало, объединяя жидкий органический материал, а также создавая сырые ингредиенты, которые необходимы для зарождения жизни, писал NEWS.ru.