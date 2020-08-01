Россияне в августе увидят сближение Луны с тремя планетами

https://static.news.ru/photo/363a7a9c-d417-11ea-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в августе смогут увидеть, как Луна сблизится с Юпитером, Сатурном и Марсом. Об этом сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

В ночь на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер, а в ночь на 3 августа — рядом с планетой Сатурн. Эти события легко видны невооружённым глазом, — рассказал ТАСС эксперт.

По его словам, наблюдать космические объекты можно в южной части неба низко над горизонтом.

Санакоев добавил, что в ночь на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с Марсом.

Также с помощью бинокля или телескопа в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет увидеть сближение Меркурия с астероидом Веста.

Ранее NEWS.ru писал, что первый за последние 20 лет парад планет начался 4 июля. В этот день космические тела сгруппировались по одну сторону от Солнца. Явление закончится в середине августа. Сообщалось, что парад планет вызвал массу опасений среди людей, верящих в астрологию. В соцсетях появилась информация, что это уникальное явление может стать предвестником катастроф или происшествий. По мнению астролога Высшей школы классической астрологии Александра Астрогора, явление — это, скорее, малый парад: в одном секторе будут три планеты и Луна.