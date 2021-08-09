Россия подпишет соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории

Межправительственные соглашения об участии в создании астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») готова подписать Россия с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва.

По словам Лихачёвой, в настоящее время проводится формализация сотрудничества с этими странами на государственном уровне.

Готовятся к подписанию соответствующие межправительственные соглашения, где будет прописана конкретная роль каждой страны — участницы проекта на основе ранее достигнутых договорённостей, — пояснила она.

За последние два года, по словам Лихачёвой, интерес к проекту «Миллиметрон» со стороны международного сообщества существенно возрос. Это связано как с успехами по созданию обсерватории, так и с закрытием крупного зарубежного проекта SPICA, выступавшего конкурентом «Миллиметрона».

Список стран — участниц проекта планируется расширять. Так, недавно интерес проявила Испания.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длине волн от 0,02 до 17 миллиметров.

С помощью данной обсерватории предполагается получить данные о глобальной структуре Вселенной и эволюции галактик.

Ранее сообщалось, что российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва.