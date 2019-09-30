https://static.news.ru/photo/f4891e8a-e37d-11e9-a86a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Правительство РФ планирует выделить на реализацию государственной программы «Космическая деятельность России» с 2020 по 2022 годы более 600 млрд рублей, говорится в материалах к бюджету.

В нынешнем году на эту программу может быть потрачено 251,7 млрд рублей. В следующем году расходы составят 198,5 млрд рублей, в 2021 году — 209,1 млрд рублей, в 2022 году — 208,7 млрд рублей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что осенью 2017 года Россия и Соединённые Штаты договорились о создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Строительство планировалось начать уже в 2022 году, но между Москвой и Вашингтоном возникли разногласия касательно условий.