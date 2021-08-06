Российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва подтверждают открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом «Спектр-РГ». Об этом в интервью РИА Новости рассказал учёный секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

По словам Садовского, одним из открытий стало обнаружение далёкого квазара. Это в том числе подтверждает модель Большого взрыва и то, что чёрная дыра образовалась на ранних стадиях формирования Вселенной.

Теория Большого взрыва описывает, что Вселенная родилась из сингулярности — точки с максимально малым и максимально горячим и плотным содержанием вещества. На сегодняшний день эта теория является одной из наиболее проработанных и признанных учёными.

Обсерватория «Спектр-РГ» — российский телескоп с германским участием. Запущен в космос в июле 2019 года. Его цель — составить карту Вселенной за 4-летний срок, сфотографировать в рентгеновском диапазоне всё небо.