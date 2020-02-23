https://static.news.ru/photo/01987648-5633-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки уже около 12 лет следят за сумкой, которую потеряла во время выхода в открытый космос астронавт NASA Хайдемари Стефанишен-Пайпер. На контроле российских ВКС находятся вообще все объекты космического мусора.

Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находятся у нас в каталоге учтённые, — сообщил на телеканале «Звезда» начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

Он уточнил, что Стефанишен-Пайпер выходила в открытый космос в ноябре 2008 года. В её сумку с инструментами тогда попала смазка из специального пистолета. Пока она их очищала, сумка улетела в открытый космос.

Как писал NEWS.ru, российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе. Он будет использовать для ловли мусора титановую сеть диаметром 100 метров, которая сможет притягивать около полутонны металла, измельчая его. С помощью химической реакции Сабатье устройство будет получать метан и воду. Вода необходима для новых циклов реакции: она будет расщепляться на кислород и водород, метан — использоваться в качестве топлива.