Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

https://static.news.ru/photo/1a0ffbbc-d27d-11ea-b78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй. Таким образом удалось избавиться от необходимости использовать американскую инфраструктуру, сообщили в Ракетно-космическая корпорации (РКК) «Энергия».

До этого момента с самого начала эксплуатации МКС российские космонавты могли общаться с Землёй только пролетая над территорией нашей страны. При необходимости связи в другое время они использовали средства коммуникации коллег из США.

Новый вид связи, вбирает в себя все виды информации, циркулирующей на МКС — телевизионный сигнал, голосовые сообщения, файловый обмен. Всё это в закодированном виде передаётся на Землю через спутники-ретрансляторы. При этом с помощью этого вида связи можно не только получать информацию, но и передавать её на борт МКС. По сути, он работает как Интернет, пояснили в РКК «Энергия»

Сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы «Луч» устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата — «Луч-5Б» и «Луч-5В».

В ближайшее время мы планируем подключить ещё и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени, — рассказал руководитель Центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» Игорь Бродский в видеоролике, размещённом на канале РКК «Энергия» в YouTube.

В дальнейшем связь с Землёй будет обеспечена в круглосуточном режиме.

То, что российский сегмент МКС получит собственный широкополосный доступ в Интернет уже в 2020 году, ранее анонсировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» обеспечивает связью аппараты, летающие на низких орбитах Земли. В частности, благодаря ей происходит обмен данными между российской частью МКС и Центром управления полётами. На данный момент в её составе три спутника — «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В».

В мае компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнёва подписала контракт на разработку и изготовление нового спутника-ретранслятора «Луч-5ВМ». Как писал NEWS.ru, аппарат предполагается запустить не позднее 2024 года. Его гарантийный срок работы составит 15 лет.