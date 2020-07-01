Рогозин пообещал космонавтам на МКС быстрый российский Интернет

https://static.news.ru/photo/f1bd3d04-bb85-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононенко на МКС Фото: roscosmos.ru

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получит самостоятельный широкополосный доступ в Интернет. Планы будут осуществлены до конца 2020 года, сообщил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Таким образом, отметил он, удастся обеспечить полную независимость в этом вопросе.

Мы запустили сейчас новые космические аппараты «Луч». К концу этого года будет развёрнута широкополосная российская связь, — цитирует Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что этот сегмент Интернета будет «под полным контролем» со стороны России.

Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» обеспечивает связью аппараты, летающие на низких орбитах Земли. В частности, благодаря ей происходит обмен данными между российской частью МКС и Центром управления полётами. На данный момент в её составе три спутника — «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В».

В мае компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнёва подписала контракт на разработку и изготовление нового спутника-ретранслятора — «Луч-5ВМ». Как писал NEWS.ru, аппарат предполагается запустить не позднее 2024 года. Его гарантийный срок работы составит 15 лет.