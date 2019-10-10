https://static.news.ru/photo/75c06cdc-eb18-11e9-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Миссия ракеты «Протон-М» стала рекордсменом по продолжительности, она длилась почти 16 часов.

На целевые орбиты доставлены американский Mission Extension Vehicle-1 и Eutelsat 5 West B. Ракета с разгонным блоком «Бриз-М» стартовала 9 сентября в 13:17 мск. Планировалось, что запуск будет произведён 30 сентября, но Роскосмосу понадобилось провести несколько дополнительных испытаний, передаёт РБК .

Как писал News.ru ранее, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак в своей презентации на десятом Симпозиуме по исследованию солнечной системы сообщил, что запуск станции «Луна-25» снова может быть отложен на год.