Рогозин рассказал, как Украина создала проблему для полёта «Науки»

К проблемам при полёте нового российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) привело прекращение производства сильфонов на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, при создании модуля «Наука» были обнаружены определённые проблемы, а именно брак так называемых сильфонов.

Это уникальная технология... такой топливный бак, как гармошка... И вот именно в этих сильфонах, производство которых уже отсутствует — оно раньше было на Украине, и, соответственно, сейчас там уже всё схлопнулось. Восстановить нельзя было уже это производство, заменить тот аварийный сильфон, который был на этом модуле, — рассказал глава Роскосмоса.

По его словам, использование сильфона и другого оборудования, выпуск которого прекращён, вело к «предсказуемым сложностям полёта» модуля к станции.

Мы понимали, что придётся проводить, по сути дела, все восемь суток в ручном управлении и полётом этого модуля, и стыковкой. И действительно там были у нас проблемы, — пояснил Рогозин.

Ранее сообщалось, что после неоднократных переносов из-за недоработок 29 июля МЛМ «Наука» пристыковался к МКС. После этого космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полётами (ЦУП) о внеплановом включении двигателей блока. Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции на 45 градусов.