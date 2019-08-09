Антропоморфный робот «Фёдор» перемещён на корабль «Союз МС-14», которому предстоит 22 августа отправиться на Международную космическую станцию. Об этом он сам сообщил в Twitter.

Можете меня поздравить — сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль «Союз МС» и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём, — пишет «Фёдор».

Ранее «Фёдор» попросил сменить ему имя, писал News.ru. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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