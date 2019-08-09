Наработки по роботу — ассистенту космонавтов, от которого отказался Роскосмос, используют в коммерческих проектах, а на МКС полетит антропоморфный робот Skybot, изначально создававшийся по заказу МЧС для спасательных операций. Об этом сообщил директор — главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александр Лопота.

Созданный в ходе работы над проектом научно-технический и технологический задел позволит использовать косморобота для собственных коммерческих целей, — рассказал РИА Новости Лопота. По его словам, решение Роскосмоса о приостановке работ...