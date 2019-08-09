Антропоморфный робот «Фёдор» перемещён на корабль «Союз МС-14», которому предстоит 22 августа отправиться на Международную космическую станцию. Об этом он сам сообщил в Twitter.
Можете меня поздравить — сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль «Союз МС» и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём, — пишет «Фёдор».
Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh