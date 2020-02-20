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Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первоначально пуск был запланирован на 24 января, но его отменили из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени.

Проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1А» с космическим аппаратом «Меридиан-М», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Уточняется, что все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Это был первый пуск «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, 24 января ракета «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» не стартовала с космодрома Плесецк из-за обнаруженной технической неисправности. Источники в космической отрасли сообщили, что ракета отправлена в монтажно-испытательный комплекс, где на устранение недочётов потратят, предположительно, неделю или две. По данным источников, поломку обнаружили ещё до начала заправки ракеты топливом.