Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

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Ракете-носителю Falcon 9 удалось вывести на орбиту 60 спутников Starlink. Прямую трансляцию события вела американская компания SpaceX.

Вывод 60 спутников Starlink на орбиту подтверждён, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Xcbrq66Mez — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2021

Запуск состоялся в 04:28 по времени Восточного побережья США (11:28 мск), ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Изначально она должна была быть запущена ещё 21 марта, но затем дату перенесли. Вскоре после запуска первая ступень ракеты-носителя приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Она ранее использовалась уже пять раз. Благодаря многоразовому использованию таких элементов очередные запуски носителей обходятся компании значительно дешевле.

По плану в общей сложности на орбиту Земли должны выйти 11 тысяч спутников Starlink. Это будет глобальная спутниковая система, предоставляющая коммерческие услуги доступа в Интернет. Реализация проекта оценивается в $10 млрд. Первые 60 аппаратов были выведены в космос в мае 2019 года, писал NEWS.ru.