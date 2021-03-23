Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Запуск состоялся в 04:28 по времени Восточного побережья США (11:28 мск), ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Изначально она должна была быть запущена ещё 21 марта, но затем дату перенесли. Вскоре после запуска первая ступень ракеты-носителя приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Она ранее использовалась уже пять раз. Благодаря многоразовому использованию таких элементов очередные запуски носителей обходятся компании значительно дешевле.
По плану в общей сложности на орбиту Земли должны выйти 11 тысяч спутников Starlink. Это будет глобальная спутниковая система, предоставляющая коммерческие услуги доступа в Интернет. Реализация проекта оценивается в $10 млрд. Первые 60 аппаратов были выведены в космос в мае 2019 года, писал NEWS.ru.