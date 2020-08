Ракета Falcon 9 с 57 спутниками стартовала с космодрома в США

https://static.news.ru/photo/db1873be-d879-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Пуск состоялся в 01:12 (08:12 мск).

Также вместе со спутниками Starlink на орбиту выводятся на контрактной основе два спутника компании BlackSky, запуск которых неоднократно откладывался.

Первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане спустя примерно девять минут после запуска.

Для ракеты-носителя Falcon 9 это пятый полёт, ранее она доставляла беспилотный Crew Dragon на МКС и трижды запускала на орбиту спутники, в том числе две партии Starlink.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.

Как ранее писал NEWS.ru, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля, вновь отменили. В компании сообщили о необходимости проведения дополнительной проверки.