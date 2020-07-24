При стыковке «Прогресса» с МКС возникли проблемы

https://static.news.ru/photo/83c8edb2-cdbd-11ea-863f-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: Roscosmos/flickr.com

Во время стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» с российским сегментом Международной космической станции (МКС) возникли проблемы, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме.

При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» действительно наблюдались некоторые его отклонения относительно мишени. Но отклонения находились в пределах допуска, определённого технической документацией на систему сближения, — сообщили РИА Новости в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что процесс стыковки контролировали наземный персонал управления и экипаж российского сегмента МКС. Необходимости в переходе на ручной режим управления стыковки не было. В настоящее время специалисты РКК «Энергия», где был произведён корабль «Прогресс», детально анализируют процесс стыковки и функционирование системы сближения.

Как писал NEWS.ru, грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС, долетев до станции за 3 часа 18 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд. Полёт прошёл по сверхбыстрой двухвитковой схеме. В будущем эту схему намерены применять на пилотируемых кораблях «Союз».

По данным ЦНИИмаша, корабль доставил на МКС топливо и газы, аппаратуру для станции и для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду, медикаменты, питание и 420 литров воды в баках.