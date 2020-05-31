Полёт частного корабля Crew Dragon назван миссией десятилетия

https://static.news.ru/photo/cada9916-a361-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Global Look Press

Полёт частного корабля Crew Dragon стала одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики, сообщил телеканал «360».

Отмечается, что с 2011 года космонавтов на МКС доставляют только на российских «Союзах». Успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию.

При этом Вашингтон оставит в американской экономике сотни миллионов долларов которые раньше уходили в Россию в качестве оплаты за отправку астронавтов на станцию МКС, сообщает телеканал.

При этом у Штатов в скором времени может оказаться два новых пилотируемых пассажирских космических корабля (Crew Dragon от SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing), что сделает страну технологическим лидером в этой области. Эти корабли, созданные с использованием дешёвых материалов технологий могут положить начало массовым космическим путешествиям. До сих пор это могли себе позволить только крупные государства.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились к Международной космической станции. Он признался, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля, так как и ему самому сложно справиться с эмоциями.