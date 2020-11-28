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Космос

Огромный светящийся шар пролетел над Японией

14:00, 29 ноября 2020
Фото: nippon_ja/twitter.com

На западе Японии в ночь на воскресенье был зафиксирован болид или особо яркая падающая звезда. Видеозаписи необычного явления были опубликованы в японских социальных сетях.

Яркость падающей звезды превышала свечение Венеры, что можно увидеть достаточно редко, рассказал журналистам Kyodo директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго Такэси Иноуэ.

Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной, — заявил специалист.

Японцы отмечают, что падение болида сопровождалось громким гулом.

Как писал NEWS.ru, 29 ноября к Земле приблизится крупный астероид. Его диаметр составит 510 метров, что чуть-чуть не дотягивает до размеров Останкинской башни в Москве. Он пролетит на расстоянии 4,3 млн км со скоростью более 25,07 км/c. Спустя более трёх лет он вновь приблизится к планете.

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