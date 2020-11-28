Огромный светящийся шар пролетел над Японией

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Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на 30 ноября. О смещении графика на сутки сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 04:33 мск, — написал Рогозин. До этого о возможном переносе даты запуска сообщали источники в ракетно-космической отрасли. 23...