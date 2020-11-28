Огромный светящийся шар пролетел над Японией

На западе Японии в ночь на воскресенье был зафиксирован болид или особо яркая падающая звезда. Видеозаписи необычного явления были опубликованы в японских социальных сетях.
Яркость падающей звезды превышала свечение Венеры, что можно увидеть достаточно редко,
Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной луной, — заявил специалист.
Японцы отмечают, что падение болида сопровождалось громким гулом.
Как писал NEWS.ru, 29 ноября к Земле приблизится крупный астероид. Его диаметр составит 510 метров, что чуть-чуть не дотягивает до размеров Останкинской башни в Москве. Он пролетит на расстоянии 4,3 млн км со скоростью более 25,07 км/c. Спустя более трёх лет он вновь приблизится к планете.