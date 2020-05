NASA заявило, что погода позволяет осуществить старт Crew Dragon

Cтарт корабля намечен на 22:22 по мск 30 мая. К МКС корабль должен пристыковаться 31 мая. На борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

LIVE NOW: Astronauts are launching to space at 3:22pm ET (7:22pm UTC).



You can also watch #LaunchAmerica on our YouTube channel: https://t.co/Y55Xq7g2D2 pic.twitter.com/pYnnk1ZEjN