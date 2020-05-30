NASA заявило, что погода позволяет осуществить старт Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/090c5714-a2aa-11ea-b21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Погодные условия позволяют осуществить запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте NASA.

Cтарт корабля намечен на 22:22 по мск 30 мая. К МКС корабль должен пристыковаться 31 мая. На борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

LIVE NOW: Astronauts are launching to space at 3:22pm ET (7:22pm UTC).



You can also watch #LaunchAmerica on our YouTube channel: https://t.co/Y55Xq7g2D2 pic.twitter.com/pYnnk1ZEjN — NASA (@NASA) May 30, 2020

Предыдущий запуск корабля был отложен из-за непогоды. Он должен был состоятся 27 мая.

NEWS.ru писал, что в Техасе взорвался прототип корабля Starship компании SpaceX. Специалисты проводили испытания метанового двигателя Raptor. Произошла утечка топлива, которая спровоцировала взрыв. Это не первая неудача с прототипом. В феврале на части разорвало корабль Starship SN1, когда его накачивали жидким азотом. Его остатки взлетели на высоту 10–20 метров. В апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом.