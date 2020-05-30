NASA заявило, что погода позволяет осуществить старт Crew Dragon

Предыдущий запуск корабля был отложен из-за непогоды. Он должен был состоятся 27 мая.
NEWS.ru писал, что в Техасе взорвался прототип корабля Starship компании SpaceX. Специалисты проводили испытания метанового двигателя Raptor. Произошла утечка топлива, которая спровоцировала взрыв. Это не первая неудача с прототипом. В феврале на части разорвало корабль Starship SN1, когда его накачивали жидким азотом. Его остатки взлетели на высоту 10–20 метров. В апреле другой прототип — Starship SN3 — лопнул при наддуве жидким азотом.