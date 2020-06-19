NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна

https://static.news.ru/photo/1b67c02c-b238-11ea-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задумалось о том, чтобы более плотно подойти к изучению Тритона — крупнейшего спутника Нептуна. Для этого к небесному телу может быть отправлена автоматическая станция.

Предложения по изучению Тритона получили название «Трезубец» (Trident). Исследовательская программа рассматривается в рамках проекта, цель которого — изучение планет Солнечной системы с помощью автоматических станций, передаёт ТАСС.

В случае, если программа изучения Тритона одобрят, станцию к Нептуну могут отправить в 2025-2026 годах. Она должна будет осуществить съёмку поверхности спутника, на которой почти не видно кратеров. Как полагают учёные, это может указывать на то, что слой льда на поверхности образовался сравнительно недавно.

Тритон, названный так в честь бога моря из греческой мифологии, имеет диаметр около 2,7 тысяч километров. Это седьмой по величине спутник в Солнечной системе и крупнейший из 14 известных науке спутников Нептуна. Он был открыт британским астрономом Уильямом Ласселом в 1846 году.

Тритон — единственный в Солнечной системе спутник, который обращается вокруг планеты в направлении, обратном её вращению. Кроме того, он интересен тем, что его атмосфера практически полностью состоит из азота с незначительной примесью метана.

Исследователи космоса полагают, что Тритон мог сформироваться в поясе Койпера — огромном скоплении малых небесных тел на границе Солнечной системы.

Первым и единственным на данный момент аппаратом, который сближался с Нептуном и его спутниками, стал «Вояджер-2». Он был запущен в космос 20 августа 1977 года, а уже 1989 году сделал серию снимков. Однако на них попало только около 40% поверхности небесного тела.

Первоначальной задачей «Вояджеров» являлось исследование Юпитера и Сатурна. Оба аппарата уже вышли за пределы гелиосферы в межзвёздное пространство, «Вояджер-1» сделал это летом 2012 года, а «Вояджер-2», как писал NEWS.ru, осенью 2018-го.