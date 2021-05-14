На МКС отправят берёзовый сок и тельняшку для космонавта Новицкого

https://static.news.ru/photo/8ee7a672-b6f4-11eb-8710-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/Roscosmos

Входящий в состав экипажа Международной космической станции (МКС) россиянин Олег Новицкий получит посылку из дома. Супруга космонавта пошлёт ему берёзовый сок, флаг ВДВ и тельняшку. Юлия Новицкая написала об этом в блоге на сайте Роскосмоса.

По словам жены космонавта, посылка будет первой за этот полёт, её уже передали сотрудницам из группы психологической поддержки. Юлия пояснила, что тельняшку, вошедшую в состав посылки, космонавту подарил один из его лучших друзей — командир взвода спецназа Дмитрий Алексеев. С тех пор этот предмет стал неотъемлемой частью экипировки Новицкого.

В космосе происходит определённая переоценка ценностей. И самый простой пример для иллюстрации — подарки, которые делаем Олегу и его соэкипажникам во время полёта и которые муж дарит нам на праздники из космоса. Все материальное здесь теряет свою значимость. И в самом деле, не отправишь же на орбиту одеколон или кожаный портфель? На первый план выходит что-то для души, что нельзя измерить в денежном эквиваленте, но необычайно дорого в моральном плане, — написала Юлия Новицкая.

9 мая Олег Новицкий принял участие в акции «Бессмертный полк» и развернул на борту МКС копию Знамени Победы. Фотографии родственников-ветеранов для памятного фото космонавт вывел на ноутбук, паривший рядом с ним в невесомости.