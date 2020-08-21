На «Армии-2020» впервые представили макет ракет «Рокот-М»

https://static.news.ru/photo/9a700fb4-e50f-11ea-83ce-fa163e074e61_660.jpg Ракета-носитель «Рокот» Фото: roscosmos.ru

Входящий в Роскосмос Центр им. М. В. Хруничева впервые представил макет модернизированной конверсионной ракеты-носителя «Рокот-М».

Новинка была продемонстрирована в рамках форума «Армия-2020». Кроме «Рокота-М» Центр представил ракеты-носители «Протон-М», «Ангара-А5», «Ангара-1.2» и другие, передаёт ТАСС.

Ранее гендиректор предприятия Алексей Варочко сообщала, что ракета «Рокот-М» может быть запущена в 2022 году. Он отметил, что техническое проектирование ракеты уже завершено. «Рокот-М» будет иметь российскую систему управления вместо украинской, которая была установлена на предыдущей версии ракеты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запуск ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён с 17 августа на 1 сентября. Об этом сообщил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.