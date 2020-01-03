Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее привлекать российских военнослужащих к запускам британских спутников из орбитальной группировки OneWeb с космодромов Восточный и Байконур.
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OneWeb представляет собой проект группировки из большого количества спутников, которая должна с помощью технологий мобильной спутниковой связи обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру за счёт полного охвата поверхности Земли. Коммерческое использование группировки может начаться в 2020 году.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года на Байконур отправили первую партию спутников OneWeb.
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