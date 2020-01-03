https://static.news.ru/photo/a19b6cac-2ef3-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Фото: oneweb.world

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее привлекать российских военнослужащих к запускам британских спутников из орбитальной группировки OneWeb с космодромов Восточный и Байконур.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение позволяет Министерству обороны РФ на договорной основе использовать «космические системы и комплексы военного назначения» и привлекать личный состав армейских частей «для обеспечения запусков ракетами-носителями «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат-М» космических аппаратов OneWeb (Великобритания)».

OneWeb представляет собой проект группировки из большого количества спутников, которая должна с помощью технологий мобильной спутниковой связи обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру за счёт полного охвата поверхности Земли. Коммерческое использование группировки может начаться в 2020 году.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года на Байконур отправили первую партию спутников OneWeb.