Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полёта Crew Dragon

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Материал Рогозина появился на сайте издания Forbes под названием «Это их война, а не наша». В нём генеральный директор Роскосмоса рассказал о значении первого за девять лет американского пилотируемого космического полёта для российской ракетно-космической отрасли. Журналист Эрик Бергер в своём Twitter опубликовал английский перевод статьи.

По словам Маска, успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor. Он имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.