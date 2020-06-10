Маск прокомментировал статью Рогозина о значении полёта Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/ac4ec10c-5b68-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которая была посвящена полёту американского корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Материал Рогозина появился на сайте издания Forbes под названием «Это их война, а не наша». В нём генеральный директор Роскосмоса рассказал о значении первого за девять лет американского пилотируемого космического полёта для российской ракетно-космической отрасли. Журналист Эрик Бергер в своём Twitter опубликовал английский перевод статьи.

Это нечто! — написал Маск под постом Бергера о Рогозине.

По словам Маска, успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor. Он имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

Russiaâs space leader seems pretty bitter about SpaceXâs success https://t.co/pEU4xmihKO by @SciGuySpace — Ars Technica (@arstechnica) June 10, 2020

30 мая частная американская компания SpaceX впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию. Успех миссии корабля Crew Dragon 2 вернул конкуренцию в сферу пилотируемых космических полётов, где с 2011 года работали только российские «Союзы».

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск потратил на строительство пилотируемого корабля Crew Dragon в три раза больше средств, чем РКК «Энергия» на создание российского корабля «Орёл». При этом Рогозин утверждает, что деньги на Crew Dragon были выделены из бюджета США. Глава Роскосмоса также сообщил, что компания SpaceX бесплатно получила построенный государством космодром, «оплаченный NASA научно-технический задел» и лучших инженеров. Рогозин привёл в пример «построенный в амурской тайге» космодром Восточный, заявив, что он стоит в два с половиной раза дешевле Crew Dragon.