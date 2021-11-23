Falcon 9 стартовала с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с космическим зондом-камикадзе DRAT. Ему предстоит столкнуться с астероидом для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами. Прямая трансляция полёта ведётся на сайте NASA.

Старт многоразовой ракеты-носителя с космодрома Ванденберг в Калифорнии был дан в 09:21 мск. Как сообщила накануне старта компания SpaceX, это первая межпланетная миссия компании для NASA. Космический корабль отправляется на встречу с небольшим околоземным астероидом Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.

Встреча зонда с астероидом, по расчётам NASA, произойдёт в конце сентября будущего года. Аппарат столкнётся с астероидом на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить траекторию его движения. В NASA подчёркивают, что хотят испытать возможность влияния на траекторию движения космических тел, если они представляют опасность для Земли.

Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных сегодня учёным астероидов не представляет для Земли угрозы в ближайшие 100 лет. По его словам, специалисты сейчас имеют информацию о порядке 40% объектов размером более 140 метров, большинство из них ещё только предстоит найти.