Энергоустановку для базы на Луне разработали в Курчатовском институте

https://static.news.ru/photo/d2d9f81a-ba71-11ea-b08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Nixdorf/imagebroker.com/Global Look Press

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе на Луне.

В описании изобретения говорится, что автономная энергоустановка во время лунного дня будет производить энергию, которая необходима для функционирования станции, а её избыток станет накапливаться для работы во время лунной ночи, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что учёным удалось решить проблему по обеспечению базы на Луне необходимой мощностью и энергией. Система жизнеобеспечения оборудования и персонала будет использоваться в экстремальных условиях внешней среды лунной базы. Постоянную базу на Луне Россия собирается развернуть к 2035 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия будет сдавать в аренду места на своей лунной базе, чтобы окупить её стоимость. Вернуть вложения предполагается в течение года. Средняя стоимость одного места площадью 10 кв. м для одного человека составит от $10 млн до $30 млн. В эту сумму входит полёт с Земли и обратно продолжительностью не более трёх суток.