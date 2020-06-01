Директор «Южмаша» сообщил об убытках из-за разрыва связей с Россией

Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».
«Южмаш» работал над ним вместе с Россией ещё в 2014 году. Об этом
Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без неё невозможно было сделать «Зенит», — пояснил он.
Войт добавил, что без денежных поступлений от проекта на заводе появились долги по зарплате перед работниками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Южмаш» признался в закупке алюминия в России для изготовления топливных баков для американских ракет Antares. Этот тип металла прописан в конструкторской документации. Специалисты пытаются заменить поставщиков, но у украинских производителей не всегда есть то, что необходимо.
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