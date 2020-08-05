ЦПК начал подготовку космонавтов к полёту с туристами на борту

https://static.news.ru/photo/12233502-d7c0-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: gctc.ru

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начались тренировки полётов для запуска корабля с одним профессиональным пилотом. В процессе испытаний необходимо решить ряд задач по управлению судном без бортинженеров — их места должны занять космические туристы.

В работе задействованы космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Они прошли уже 14 занятий. Часть из них касалась штатной программы полёта (подготовка к старту, выведение, сближение, стыковка, расстыковка и спуск). Часть была посвящена рассмотрению и отработке серьёзных нештатных ситуаций — пожар на корабле или станции, загрязнение атмосферы на МКС, разгерметизация «Союза» и срочный спуск.

Как сообщает пресс-служба ЦПК, инструкторы и космонавты выяснили, что управлять кораблём в одиночку возможно, но при нештатных ситуациях появляется дополнительная нагрузка. Это связано с тем, что часть органов управления находятся вне зоны досягаемости командира: обычно ими пользуются бортинженеры, сидящие по бокам от пилота.

В ЦПК пока видят два варианта решения этой проблемы.

Либо космонавту освободиться от привязной системы и иметь возможность дотянуться до нужного клапана, либо возложить эту функцию на участника космического полета (туриста), — сообщает пресс-служба.

Ещё одна сложность — слежение за работой систем корабля и появляющейся на мониторах информацией. Делать это в одиночку, без бортинженеров, также затруднительно.



Как заявляют в ЦПК, необходимо, чтобы в корабле для полётов с туристами с большей эффективностью работала система оповещения и информация поступала командиру заранее, без потери времени на её поиск. Мисуркин и Прокопьев внесли ряд предложений по организации процесса тренировок и по изменению бортовой документации «Союза».

Помимо инструкторов, за тренировками наблюдали представители РКК «Энергия». Им предстоит разработать специальную версию корабля «Союз», модифицированную под управление одним человеком.

Ожидается, что новых космических туристов отправят на орбиту уже в конце следующего года. Стоимость полёта для них составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК «Энергия».

Контракт на полёт двух туристов был заключён между Роскосмосом и Space Adventures в начале прошлого года. Кандидаты на полёт были найдены в июне прошлого года. 2 августа в госкорпорации заявили, что их имена объявят в начале 2021 года.

Космические туристы уже отправлялись на МКС по контрактам Space Adventures в 2001–2009 годах на российских «Союзах». За это время в космосе побывали семь путешественников, в том числе американец — Чарльз Симони. За полёт, длящийся десять суток, с туристов просили от $20 млн до $50 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году. 25 июня был подписан соответствующий контракт.