Геомагнитная буря ожидается на Земле в октябре 2019 года, следует из данных рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Пик возмущения придётся на период с 21 по 26 число.
В эти дни буря достигнет четырёх баллов. При этом с 24 по 25 октября интенсивность явления снизится до одного балла.
Эксперты рекомендуют ограничить физические нагрузки и стараться не нервничать, сообщает центр «
Ранее News.ru писал, что вторая по силе за 2019 год магнитная буря была зафиксирована по всей Земле в начале сентября. Амплитуда колебаний оказалась значительно выше, чем ожидалось.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен