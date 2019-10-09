https://static.news.ru/photo/483a6800-ea76-11e9-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scott Kelly/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геомагнитная буря ожидается на Земле в октябре 2019 года, следует из данных рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Пик возмущения придётся на период с 21 по 26 число.

В эти дни буря достигнет четырёх баллов. При этом с 24 по 25 октября интенсивность явления снизится до одного балла.

Эксперты рекомендуют ограничить физические нагрузки и стараться не нервничать, сообщает центр « Фобос ».

Ранее News.ru писал, что вторая по силе за 2019 год магнитная буря была зафиксирована по всей Земле в начале сентября. Амплитуда колебаний оказалась значительно выше, чем ожидалось.