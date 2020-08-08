Журналисты подсчитали число вырезанных кадров с вытирающим пот Лукашенко

https://static.news.ru/photo/9a6adf2e-d986-11ea-8529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты подсчитали число видеофрагментов, которые государственные телеканалы вырезали из послания президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым он обратился к народу и Нацсобранию 4 августа. На всех 17 кадрах Лукашенко вытирал пот с лица.

Журналисты сопоставили снимки из прямого эфира и «картинку» гостелеканалов. Моменты, во время которых Лукашенко вытирает платком пот со лба, заменили в основном общими планами сидящих в зале людей. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Euroradio Live.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко, сдвинув своё ежегодное послание на день, провозгласил курс на новую пятилетку, упомянул две «визитные карточки страны» — сельское хозяйство и IT-сектор — и не забыл о том, что республика находится в клубе космических держав. Президент страны выглядел не столь бодро, как обычно, что подогрело разговоры о проблемах со здоровьем на фоне задержания «боевиков ЧВК», которые, по версии РФ, летели то в Стамбул, то в Венесуэлу, то в Африку. Сперва воздержавшись от точечной критики Москвы, Лукашенко в итоге перешёл к резким высказываниям, в частности, вновь предупредил Кремль об опасности вмешательства во внутреннюю белорусскую ситуацию.