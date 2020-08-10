Журналиста RT задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/1fd7026c-db28-11ea-9c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Белоруссии силовики задержали корреспондента российского государственного телеканала RT Константина Придыбайло в Минске.

Об этом он сам сообщил в своём Telegram-канале.

Меня задержали, — написал он.

На 19:00 10 августа в городах Белоруссии назначены новые акции протеста против оглашённых ЦИК страны итогов президентских выборов. Как передавал NEWS.ru, силовики уже начали задерживать предполагаемых участников акций в Минске.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с жёстким задержанием журналистов на территории страны. Она потребовала отпустить автора проекта WarGonzo Семёна Пегова. Она отметила, что российские журналисты должны знать, где находится их коллега, в каком он состоянии и оказывают ли ему медицинскую помощь.

Помимо Пегова сотрудники правоохранительных органов Белоруссии жёстко задержали корреспондентов Daily Storm и «Медузы». К репортёрам применили насилие несмотря на то, что те не оказывали сопротивления.

Ранее в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.