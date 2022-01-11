Жители Казахстана сообщили о резком росте цен на продукты

Жители Казахстана рассказали изданию «Подъём» о внезапном росте цен на продукты. По их словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Алма-Ате и Мангистауской области. Хлеб в Алма-Ате подорожал в три с половиной раза, а в Шымкенте также выросли цены на молоко, картофель и морковь.

В частности, в бывшей столице Казахстана и крупнейшем городе страны Алма-Ате цена на хлеб выросла с 80 до 300 тенге (по текущему курсу примерно с 14 до 52 рублей за буханку).

Хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. <...> В магазин пускали «порционно», типа подождите, сейчас выйдут люди, потом вы зайдёте, — пожаловались жители Шымкента.

Очевидцы также рассказали, что телефонная связь и Интернет в Казахстане работают с перебоями, хотя в целом обстановка в стране нормализуется. На блокпостах в Таразе у людей проверяют чаты мессенджеров и галереи в телефонах.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев. Сам же этот процесс, по его словам, займёт не более 10 дней.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость кардинально реорганизовать систему безопасности в стране и пересмотреть принципы работы пограничной службы. Для этого в республике сформируют новые подразделения нацгвардии и спецназа. Кроме того, необходимо предотвратить сращивание религиозного экстремизма с криминалом.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.