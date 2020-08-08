Жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Цепкало уехала из страны

https://static.news.ru/photo/362d6d2a-da34-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Вероника Цепкало Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Супруга бывшего претендента на пост главы Белоруссии и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало покинула республику, опасаясь ареста.

Вчера поздно вечером она уехала из страны. Сейчас с ней всё нормально, — сообщил РИА Новости источник из окружения политика.

По его словам, Вероника Цепкало, узнав о задержании члена объединённого штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Марии Колесниковой, решила, что она больше может оставаться на территории Белоруссии. Местонахождение женщины не раскрывается.

ЦИК не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Он оспорил решение в Верховном суде, но тот его жалобу не удовлетворил. Между тем белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации «Турецкий капитал», подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Претензии бизнесмена вызвал стрим, во время которого Цепкало представил его мошенником, обозначив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Поэтому оппозиционеру пришлось покинуть Белоруссию. Позднее он рассказал о своих планах. Мужчина сообщил, что уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Колесникову задержали 8 августа около штаба Тихановской, перегородив её автомобилю дорогу микроавтобусом. Милиция силой усадила её в автобус и увезла в отделение. Через некоторое время девушку отпустили, извинились и даже отвезли к месту ужина. Затем её отпустили. Стражи правопорядка заявили, что перепутали женщину с другой подозреваемой.

Как писал NEWS.ru, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%. Первые результаты выборов планируется получить уже вечером 9 августа. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 45,55%. Об этом заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.