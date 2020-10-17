Жапаров назвал условие своего участия в выборах главы Киргизии

https://static.news.ru/photo/7088f328-11e7-11eb-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назвал условие, при котором он примет участие в новых выборах главы государства. Он подчеркнул, что для этого необходимо внести соответствующее изменение в законодательство страны.

Жапаров принял президентские обязанности после отставки экс-руководителя Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Стоит отметить, что, согласно текущему регламенту, и.о. президента не имеет права выдвигать свою кандидатуру на выборы. Однако в скором времени в этот пункт может быть внесена поправка.

В настоящее время в парламенте готовятся изменения в законодательство о парламентских и президентских выборах. Если в результате закон позволит мне участвовать в выборах, я пойду на это, — сказал Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты — граждане были не согласны с итогами выборов. Беспорядки привели к добровольной отставке главы государства Сооронбая Жээнбекова, который отказался входить в историю как «президент, стреляющий в собственных граждан».

Как сообщал NEWS.ru, ЦИК Киргизии рекомендовала провести повторные выборы в парламент 20 декабря 2020 года. Это станет возможным, если к тому моменту будут приняты изменения в законодательстве — в частности, текущий избирательный порог в 7% будет снижен.