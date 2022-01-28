Зеленский попросил не нагнетать ситуацию вокруг Украины и России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день уровень эскалации вокруг страны не находится на экстраординарном уровне. Реальный уровень напряжённости не соответствует тому, как пытаются это преподнести СМИ, добавил он в ходе общения с журналистами, трансляция велась на странице офиса главы государства в Facebook.

Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил ещё в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. <...> Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в НАТО уверены, что Россия не планирует вторжение на Украину, поскольку для этого требуются большие силы, чем Москва сосредоточила на границе.

Также поступала информация о том, что у Киева имеются расчёты относительно того, что России для контроля украинской территории требуется не менее 1,5 млн военных. При этом в случае агрессии на Украине за оружие готовы взяться не менее 5 млн граждан в первую же неделю после нападения.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял ранее, что республика никогда не будет источником войны и не пошлёт свои войска на территорию других стран, включая Украину. Он отметил, что белорусская армия создана, чтобы защищать страну на её территории.