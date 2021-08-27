Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение украинских властей «испортить жизнь» Наталье Поклонской в случае её назначения послом России в Африке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Поклонская может иметь украинское гражданство, но в таком случае, по его словам, у неё могут быть проблемы.

У Киева есть возможность испортить ей жизнь, — заявил Кулеба.

Однако Мария Захарова отнеслась с иронией к такому высказыванию.

Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно, — написала она в своём Telegram-канале.

О возможном назначении Поклонской послом в африканской Республике Кабо-Верде некоторое время назад сообщили СМИ. Сама она эту информацию не подтвердила и не опровергла. При этом сказала, что ей интересна дипломатическая деятельность. Политолог Сергей Марков в беседе с с NEWS.ru отметил, что Поклонскую фактически исключили из списка депутатов будущей Думы, но при этом решили не обижать, чтобы она «не ушла в оппозицию или ещё что-то».