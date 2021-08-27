Кабо-Верде наш: назначение Поклонской — смена профиля или почётная ссылка

По сообщениям СМИ, депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ближайшее время станет послом в африканской республике Кабо-Верде. Известная во всём мире благодаря образу привлекательной женщины в погонах, Поклонская, несмотря на свою лояльность по отношению к российским властям, не боялась высказывать своё, отличное от официальной линии, мнение: например, она была публичным противником пенсионной реформы. NEWS.ru спросил политологов, стоит ли считать назначение «ссылкой» с целью мягко отлучить Поклонскую от публичной политики или оно скорее может быть связано с её собственным желанием сменить род деятельности.

В ближайшее время Международный комитет Госдумы должен рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры депутата Натальи Поклонской на должность посла РФ в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса в Атлантике на расстоянии 600 км от африканского побережья. По данным СМИ, вопрос о новой должности согласовывался с Поклонской, которая желала продолжить работу в дипломатической сфере, а необходимые документы уже подготовлены.

Сама Наталья Поклонская в беседе с журналистами не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

Я ещё являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моём будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно,— сказала Поклонская.

В разговоре с NEWS.ru Наталья Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.

Наталья Поклонская nv_poklonskaya/instagram.com

Поклонская приобрела всемирную известность благодаря своей нетипичной для силовика внешности после возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Будущий депутат стала героем многочисленных мемов и коллажей, и в некотором смысле мультяшным образом российской государственности. Однако после избрания в российский парламент в 2016 году от партии «Единая Россия» Поклонская несколько раз выступала наперекор официозу. Так, например, она критиковала повышение пенсионного возраста и предлагала свои поправки к этому законопроекту. А до этого требовала запретить фильм «Матильда» о возлюбленной Николая II балерине Матильде Кшесинской. Острая публичная критика киноленты со стороны Поклонской совпала с кампанией по запрету картины со стороны православных активистов.

Ещё недавно Наталья Поклонская говорила о том, что планирует участвовать в предстоящих выборах и даже подавала документы на праймериз «Единой России», но в итоге забрала их. В этой связи назначение послом в маленькое островное государство многие восприняли, как своеобразную карьерную ссылку. Как указывает политолог Григорий Голосов, смысл перевода политиков на дипломатическую службу в том, чтобы отстранить от актуальной повестки, при этом сильно не наказывая.

В России сейчас практику «политической ссылки» не очень широко применяют. В Советские времена она применялась гораздо чаще. Дело не в лояльности, а просто в том, чтобы убрать каких-то людей с, так сказать, актуального политического ряда. Чтобы они в течении какого-то времени находились вне политики, но в то же время не чувствовали себя полностью наказанными, отстранёнными, чтобы им была дана для этого какая-то символическая компенсация. В этом смысл перевода политиков на дипломатическую службу. Они перестают играть активную политическую роль, но не полностью выпадают из обоймы. Григорий Голосов декан факультета политических наук Европейского университета декан факультета политических наук Европейского университета

Политолог Сергей Марков считает, что Поклонскую фактически исключили из списка депутатов будущей Думы, однако, как это обычно бывает в подобных случаях, решили не обижать, чтобы она «не ушла в оппозицию или ещё что-то».

Как правило, дают на выбор несколько вариантов, из которых она выбрала этот. То есть во многом это был её выбор и что дипломатическая работа ей интересна. Возможно в пользу её кандидатуры сыграла и её известность. Не говоря о том, что, возможно, она ещё и хотела начать новую жизнь. Насколько я понимаю, у неё были определённые неудачи в личной жизни, так что это логично. Она смелый человек, в критичный момент, сделавший для страны многое, и мы должны пожелать ей удачи. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

В свою очередь политолог Леонид Радзиховский считает, что назначение Поклонской послом не ссылка, а демонстрация того, что у кого-то в верхах «очень хорошее чувство юмора и чувство прекрасного».

Наталья Поклонская nv_poklonskaya/instagram.com

Я видел как-то видеоролик, под Новый Год, если не ошибаюсь, где она пила шампанское сидя верхом на жеребце. Вот с этой точки зрения её переезд выглядит логичным. Это не политическая ссылка, потому что для неё нужен субъект — кого, собственно, ссылать. Поклонская не субъект политики. Это эротико-эстетический субъект, прекрасная, воздушная дама со своими своеобразными идеями. Возлюбленная царя Николая Александровича, ну или, по крайне мере, влюблённая в него. Её политическая деятельность была достаточно ограниченной, про неё в случае чего можно бы было просто забыть. Я думаю, что если бы её отправляли в ссылку, то отправили бы в какую-то невзрачную африканскую страну, а не куда-то с таким красивым названием. Поэтому уверен, что решение носит скорее эстетический, а не политический характер. Леонид Радзиховский политолог политолог

Политолог ​Константин Калачёв уверен, что сама бы Наталья Поклонская вряд ли бы выбрала карьеру посла в Кабо-Верде исключительно по своей инициативе.

В Крым её назначить было нельзя из-за возможности конфликтов внутри местных элит. В Госдуме она быть не могла, так как показала, что не готова всегда следовать партийной дисциплине. При этом у неё заслуги перед руководством страны и высокий рейтинг в Крыму. Поэтому ей надо найти хорошее место, но подальше от Крыма и желательно России. Кабо-Верде — прекрасное место, с замечательной кухней, климатом и музыкой. Это даже не почётная ссылка, а синекура. Чтобы все мы так жили. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Добавим, Наталья Поклонская ещё в 2019 году рассказала, что заканчивает учёбу в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности.

Что известно о Кабо-Верде

Судя по всему, Наталье Поклонской предстоит служба, не отягощённая разрешением двусторонних проблем. С Россией островная республика Кабо-Верде, расположенная в Атлантическом океане в 600 километрах западнее Африки (ближе всего находится к Сенегалу), пребывает в довольно тёплых отношениях. Например, с июля 2020 года между странами действует соглашение о взаимной отмене визовых требований. С этого момента граждане РФ и Кабо-Верде освобождаются от требований получения виз для въезда на срок до 60 дней.

Как заявлял в 2019 году глава МИД Сергей Лавров, Кабо-Верде — «традиционный партнёр» Москвы в Африке.

Хотелось бы, чтобы и наше торгово-экономическое сотрудничество выходило на уровень наших политических контактов, который весьма высок. Для этого есть неплохие возможности в самых разных областях, включая не в последнюю очередь туризм, — отмечал министр.

Что касается самой Кабо-Верде, до 1975 года страна была колонией Португалии. Обретя независимость после свержения в Лиссабоне ультраправого режима в результате демократической «Революции гвоздик», страна оставалась под большим влиянием бывшей метрополии. В 1998 году власти Кабо-Верде достигли договорённости о привязке местной валюты к португальской, а в 2005-м под влиянием политиков из Лиссабона островная республика попросилась в Евросоюз. Через два года стороны подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве. Европа является основным экономическим и политическим партнёром Кабо-Верде.

Наиболее конкурентоспособными отраслями национальной экономики являются рыболовство, туризм и сфера услуг. Но экономика сильно зависит от иностранных инвестиций, денежных переводов и туризма, являющегося основной отраслью, в которую инвестируется значительная часть иностранного капитала (89 % инвестиций приходится на Испанию и Португалию).

Страна при этом имеет проблемы с нехваткой природных ресурсов, в том числе питьевой воды, усугубляемой частыми засухами. Из-за неподходящих условий для сельского хозяйства большая часть продовольствия в стране импортная.

Большинство населения островного государства (71%) — это мулаты, а 28% — африканцы. Подавляющее число жителей является христианами. Официальные языки — португальский и кабувердьяну (вариант креольского).

Особых проблем и сложных вопросов в отношениях государства с Россией не наблюдается, поэтому вряд ли Поклонской на её новой работе придётся столкнуться с интригами и сложными дипломатическими процессами, зато, несомненно, у неё будет возможность оценить курорты, которыми славится Кабо-Верде.