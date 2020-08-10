Второй день подряд в Минске не работает Интернет

https://static.news.ru/photo/2b8b3dcc-db18-11ea-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный интернет практически отключён в белорусской столице. При подключении проводной Сети пользователи также испытывают трудности: некоторые сайты не открываются, а мессенджеры отключаются.

Кроме того, периодически прекращают работу поисковые сайты, а в чатах не загружаются медиафайлы. Не функционируют большинство мобильных приложений, в связи с чем невозможно, например, вызвать такси, рассказал корреспондент ТАСС. Однако терминалы оплаты продолжат действовать.

Перебои в работе Интернета на территории страны начались утром 9 августа, через некоторое время после открытия участков на выборах президента страны. Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не причастны к перебоям с доступом в Интернет. По его словам, Сеть отключают «из-за границы» с целью «вызвать недовольство у населения».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, опубликованным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов в свою поддержку, его главный соперник Светлана Тихановская — около 10%. Сразу после выборов в стране начались масштабные акции протеста, силовики применяли против недовольных обнародованными итогами выборов граждан спецсредства, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Как минимум 200 человек из числа манифестантов были задержаны, данные о пострадавших разнятся.