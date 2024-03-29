Эксперт объяснила, почему террористы вербуют трудовых мигрантов Эксперт Чижова: террористы вербуют мигрантов из-за их бедности

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Уроженцы Таджикистана едут в Россию из-за социально-экономической необеспеченности, а нуждающихся в средствах легко вербуют террористические организации, рассказала NEWS.ru директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Она напомнила, что у подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» была финансовая мотивация.

Причины трудовой миграции кроются в том, что на территории самого Таджикистана банально нет работы. Выезжают те, кто социально-экономически не обеспечен. Они ищут пути для зарабатывания денег, — заявила Чижова.

Востоковед отметила, что при трудовой миграции происходит социальная депривация. По ее словам, мигранты часто не способны адаптироваться в российском обществе из-за разницы в культуре и в бытовых моментах. Это, по словам аналитика, тоже становится фактором, из-за которого мигранты попадают под влияние террористических группировок.

Ранее в Таджикистане были задержаны 15 человек по подозрению в подготовке терактов в республике. Кроме того, они могут быть связаны с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и иметь отношение к «Исламскому государству» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).