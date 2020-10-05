Власти Украины планируют начать вхождение в режим «paper less» с 2021 года

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Украина с 2021 года начнёт входить в режим «paper less» («без бумаг»). Так, государственные органы перестанут требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения госуслуг.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации новых сервисов и цифровых услуг «Diia Summit».

По словам Зеленского, в течение 2020 года Украина стала четвёртой страной Европы по количеству цифровых водительских удостоверений и первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, позволяющий путешествовать или открывать банковский счёт онлайн.

Это лишь десятая часть от наших больших планов и только начало на пути к цифровому государству, где 100% услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением, — отметил Зеленский, слова которого приводит Укринформ.

Ранее NEWS.ru писал, что слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в стране могут быть отменены выплаты пенсий, возмутили украинских граждан в Сети.

3 октября Шмыгаль заявил, что через 15 лет соцвыплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава населения.