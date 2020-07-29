Власти Белоруссии усилят меры безопасности на связанных с выборами объектах

https://static.news.ru/photo/d72ed8a0-d1c2-11ea-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков объявил, что власти страны усилят меры безопасности на объектах, связанных с проведением мероприятий по выборам президента.

Политик заявил об этом по итогам срочного совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, связанного с задержанием группы российских граждан, передаёт ТАСС.

По организационной структуре у задержанных людей чётко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учётом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности, — сообщил Равков.

О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Российское посольство в Минске получило официальное уведомление о задержании 32 граждан РФ. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами ЧВК «Вагнер». Как передавал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин узнал среди задержанных бойцов батальона, которым он командовал в Донбассе.