Власти Белоруссии ожидают поставки респираторов из России

https://static.news.ru/photo/4c275d9a-75d3-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Министр здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк заявил, что в стране ожидают поставок 100 тысяч респираторов из России. Они были заранее оплачены белорусской стороной.

Более 100 тысяч респираторов зависли на складах России, хотя мы оплатили. Они нам ещё не поставляют. Надеюсь, в скором будущем первые пять тысяч нам поступят, — отметил Андросюк.

Он также отметил, что в Белоруссии постарались нарастить собственное производство средств защиты. Ежедневный расход защитных костюмов в Белоруссии составляет около 2,2 тысячи штук, а масок — от 300 до 350 тысяч, информирует «Интерфакс».

Мы ожидаем гуманитарную помощь из Китая — два транша как минимум, — добавил Андросюк.

NEWS.ru писал ранее, что французский чиновник обвинил США в перекупке масок, поставляемых во Францию. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса наблюдается дефицит масок по всему миру.