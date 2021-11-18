Власти Белоруссии начнут вакцинировать мигрантов от COVID-19

Власти Белоруссии начнут прививать от коронавирусной инфекции мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, заявил председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхней палаты) Национального собрания республики Виктор Лискович. По его словам, в Минске довольно оперативно рассмотрели вопрос обеспечения беженцев масками и вакцинами, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что вакцинация беженцев от коронавируса, которая будет сегодня начата, — это очень большой шаг, чтобы максимально сохранить их здоровыми, — сказал Лискович.

Он добавил, что обстановка в логистическом центре «Брузги», где проживают более 1100 беженцев, спокойная и управляемая. Для жизнедеятельности мигрантов имеется всё необходимое.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. 16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Ранее более 200 беженцев, включая детей, ушли из палаточного лагеря на белорусско-польской границе. Они хотят попасть в логистический центр «Брузги».В лагере до сих пор остаются несколько сотен мигрантов.