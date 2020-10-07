Власти Азербайджана: у страны хватает ресурсов для операции в Карабахе

https://static.news.ru/photo/62bda554-08b4-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджан располагает достаточными экономическими ресурсами, чтобы продолжать военную операцию в Нагорном Карабахе, заявил советник министра экономики страны Эмиль Меджидов.

То, что происходит сейчас, меняет картину, но в то же время это продукт тех десятилетий, когда мы вынужденно готовились. У меня нет беспокойства за азербайджанский экономический ресурс, — отметил Меджидов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, дороговизна военных операций никак не влияет на экономику Баку. Меджидов также заверил, что в настоящее время Азербайджан не нуждается в экономической и финансовой помощи.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию и Турцию выступить в качестве посредников по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха в постконфликтный период, передавал NEWS.ru.