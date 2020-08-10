Вертолёт приземлился в резиденции Лукашенко

У Дворца независимости в Минске, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, приземлился вертолёт. По территории резиденции параллельно перемещался кортеж главы государства.
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9 августа самолёт Лукашенко вылетел из Минска в Турцию. Лайнер был подготовлен к полёту заранее. Так, экипаж был мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске сапёры проверили все прилегающие путепроводы. Такие меры применяются при полётах первого лица.
На 19:00 10 августа в городах Белоруссии назначены новые акции протеста против оглашённых ЦИК страны итогов президентских выборов. Как передавал NEWS.ru, силовики уже начали задерживать предполагаемых участников акций в Минске.
Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.
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