Вертолёт приземлился в резиденции Лукашенко

https://static.news.ru/photo/de60dab2-db20-11ea-a6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antono Vasiljev/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

У Дворца независимости в Минске, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, приземлился вертолёт. По территории резиденции параллельно перемещался кортеж главы государства.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Nexta. Через некоторое время после посадки вертолёт взлетел и летал над зданием на небольшой высоте.

9 августа самолёт Лукашенко вылетел из Минска в Турцию. Лайнер был подготовлен к полёту заранее. Так, экипаж был мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту. При этом возле аэропорта в Минске сапёры проверили все прилегающие путепроводы. Такие меры применяются при полётах первого лица.

На 19:00 10 августа в городах Белоруссии назначены новые акции протеста против оглашённых ЦИК страны итогов президентских выборов. Как передавал NEWS.ru, силовики уже начали задерживать предполагаемых участников акций в Минске.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.