В столице Киргизии ввели комендантский час

https://static.news.ru/photo/d6bafb84-0ae7-11eb-9592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Бишкеке на фоне протестных акций вводится комендантский час в целях обеспечения чрезвычайного положения на территории города. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы Киргизии.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 18:00 до 02:00 мск). Он устанавливается для всех граждан республики и лиц без гражданства, кроме государственных и муниципальных служащих, которые осуществляют и способствуют деятельности комендатуры города.

В Бишкеке запрещается проведение собраний, митингов, пикетов и шествий, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. Наряду с этим устанавливается запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также ограничивается продажа алкоголя с 18:00 до 09:00 по местному времени (с 15:00 до 06:00 мск).

Комендатура также будет приостанавливать деятельность политических партий и общественных организаций, препятствующих нормализации обстановки, говорится в приказе, опубликованном в Facebook пресс-службы.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне президент республики Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек введены войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Бишкека начались столкновения между протестующими. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Было совершено покушение на бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а также получил ранение кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев.