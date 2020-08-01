В СК Белоруссии заявили о нестыковках в показаниях задержанных россиян

https://static.news.ru/photo/fcaec6d6-d428-11ea-954b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sledcomrb

Следственные органы Белоруссии допросили задержанных в республике 33 россиянина и обратили внимание на нестыковки в показаниях. Об этом сообщил председатель СК РБ Иван Носкевич.

По его словам, основанием для задержания граждан РФ стало то, что группа въехала в Белоруссию вечером 24 июля и якобы намеревалась улететь из Минска рейсом в Стамбул.

Располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске, — цитирует БелТА руководителя ведомства.

Он обратил внимание, что гостиница была забронирована заранее.

В то же время зарегистрировано и заселение в санаторий «Белорусочка» в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул ни 25-го, ни 26-го, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность, группа переехала, уведомив администрацию отеля, что якобы едет в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий «Белорусочка», — рассказал Носкевич.

По его словам, по совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении было принято решение о задержании и возбуждении уголовного дела. Также следователи, изучив телефонную переписку, выяснили, что россияне ожидают ещё несколько групп своих коллег. Кроме того, силовиками была получена информация о том, что они все практически имеют серьёзное боевое прошлое — воевали на востоке Украины и принадлежат к частной военной компании Вагнера.

Носкевич добавил, что при изучении переписки в созданном группой чате выяснилось, что от старшего была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на вылет из Минска 25 июля.

По его словам, со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов.

Дают самые противоречивые показания. О том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита — другие страны, не только Турцию. У них точно так же разные цели попадания в Турцию: кто-то летел загорать, кто-то — якобы охранять какие-то объекты, а кто-то — смотреть собор Святой Софии, — отметил глава СК.

Говоря о наличии оружия и специальных средств у задержанных и о том, было ли у этих людей намерение каким-то образом заполучить их в будущем, Носкевич сказал, что следствию было бы интересно узнать, есть ли оружие где-то на территории Белоруссии или прибудет позже. Он подчеркнул, что вероятность наличия оружия является сейчас самым непосредственным предметом расследования.

Как писал NEWS.ru, о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.

Посол добавил, что российская сторона настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии граждан РФ и на тесном сотрудничестве по данному делу.