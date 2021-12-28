В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Назарбаева

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Встреча президента России Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева началась в Санкт-Петербурге. Она проходит в формате «тет-а-тет», сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай в Twitter.

Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», — написал он.

Укибай добавил, что подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте экс-президента.

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург вечером 27 декабря для участия в неформальном саммите глав стран СНГ. Участие в мероприятии также примут лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Они подведут итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудят актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Ранее сообщалось, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко на 29 декабря запланирована встреча с Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.