В Минске задержали оппозиционера и доверенное лицо Тихановской

https://static.news.ru/photo/bd9e7170-da69-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Объединённой гражданской партии Николай Козлов, который также является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской задержан в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

Задержали, когда он ехал как гражданин голосовать. То есть его ждали. Никаких правонарушений он не совершал, — сказала Красулина РИА Новости.

По её словам, в штабе пока не знают, в какое отделение милиции повезли Козлова.

Накануне белорусская милиция сначала задержала, а потом отпустила Марию Колесникову — члена объединённого штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В РУВД перед ней извинились.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников действующего президента Александра Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказала её мужу.

Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.

Как писал NEWS.ru, очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.